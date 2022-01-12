Названа сумма налогов, уплаченных Нафтогазом в 2021 году

Компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины, заявил Юрий Витренко.

Нафтогаз Украины в 2021 году уплатил 116 млрд грн налогов и сборов - на 12,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в среду, 12 января.

"116 млрд грн налогов и сборов уплатил Нафтогаз в 2021 году. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины... Это на 13 млрд грн (12,6%) больше, чем в 2020 году", - написал Витренко.

По его словам, увеличить платежи в бюджет удалось благодаря улучшению финансовых показателей Нафтогаза во 2 квартале 2021 года.

Напомним, что ранее Нафтогаз запустил в работу 50 новых скважин. Скважины в Харьковской и Полтавской областях дают более 200 тысяч кубометров газа в сутки.

Также сообщалось, что Нафтогаз пожаловался на Газпром в ЕС. Нафтогаз обращает внимание на то, что РФ искусственно создает дефицит газа и оказывает давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода Северный поток-2.