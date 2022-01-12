Часть сообщений о "минированиях" поступает из ОРДЛО - Клименко

За ложное сообщение о минировании предусмотрено лишение свободы от двух до шести лет, напомнили в полиции.

Национальная полиция проверяет все сообщения о минировании. С начал года уже задержано девять злоумышленников, некоторые из которых в момент совершения звонка были пьяны. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании. Только в период новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны 9 злоумышленников в 9 областях, в том числе в Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы. Некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Игорь Клименко.

Он добавил, что часть сообщений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По словам главы Нацполиции, правоохранители реагируют на каждое уведомление о минировании.

Клименко напомнил об ответственности за ложное сообщение о минировании - лишение свободы от двух до шести лет.

Напомним, сегодня в Черкассах "заминировали" все школы. Полицейские проверяют учебные заведения города и просят граждан сохранять спокойствие. Позже стало известно о "минировании" ТЦ в Одессе. А потом поступила информация о "минировании" школ во Львове и Днепре. Далее "минеры добрались до киевского метрополитена и "заминировали" четыре станции. Потом сообщалось о "минировании" аэропортов Жуляны и Борисполь. А спустя пару часов "заминировали" новогоднюю елку в Одессе. И все это за один день.