Разоблачены мошенники, подделавшие разрешение СБУ на ведение бизнеса

Злоумышленники пытались возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил госбюджету ущерб в 20 млн грн.

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые подделали и пытались использовать "документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы "разморозить" ранее заблокированные фиктивные предприятия. Об этом в среду, 12 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники пытались таким образом возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил госбюджету ущерб в 20 млн грн.

Данный конвертационный центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов из-за оформления несуществующих хозяйственных операций. Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность из-за включения в список рисковых предприятий.

Одному из фигурантов сообщено о подозрении по ст. 358 УКУ - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

"Позже организаторы сделки пытались "разблокировать" деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.

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