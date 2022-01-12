- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В Запорожской области водитель легковушки насмерть сбил ребенка возле школы
Местный житель сбил 10-летнюю школьницу, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
В селе Новопетровка Запорожской области водитель автомобиля ВАЗ сбил ребенка возле школы. Пострадавшая девочка умерла. Об этом в среду, 12 января, сообщает пресс-служба областной полиции.
Местный житель 1978 года рождения сбил 10-летнюю школьницу, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
Отмечается, что водитель был трезв.
По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Устанавливающее причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль насмерть сбил ребенка на велосипеде.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: