В Запорожской области водитель легковушки насмерть сбил ребенка возле школы

Местный житель сбил 10-летнюю школьницу, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

В селе Новопетровка Запорожской области водитель автомобиля ВАЗ сбил ребенка возле школы. Пострадавшая девочка умерла. Об этом в среду, 12 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

Местный житель 1978 года рождения сбил 10-летнюю школьницу, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Отмечается, что водитель был трезв.

По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Устанавливающее причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль насмерть сбил ребенка на велосипеде.