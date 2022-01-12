Порошенко могут избрать меру пресечения 17 января – ГБР

Органы досудебного расследования рассчитывают на избрание меры пресечения экс-президенту в день его возвращения в Украину.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"В указанном уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум народным депутатам Украины, один из которых пятый Президент Украины; бывшему министру энергетики и угольной промышленности; топ-менеджеру времен Януковича", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР попытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове для проведения процессуальных действий, однако "он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении". Поэтому следователь обратился в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании в отношении Порошенко меры пресечения.

Петр Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения.

Напомним, Порошенко подозревают в государственной измене. В том, что он якобы разорвал контракты на поставки угля из ЮАР и организовал поставки угля из неподконтрольного Донбасса. Суд разрешил его задержать. Офис генпрокурора будет требовать в суде арестовать бывшего президента с залогом в миллиард гривен. Позже по ходатайству прокурора Печерский суд наложил арест на имущество и активы Петра Порошенко.