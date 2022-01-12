Нацбанк объяснил рост инфляции

Пик инфляции в стране пройден в сентябре 2021 года, а с октября она постепенно замедляется.

В Украине потребительская инфляция в декабре 2021 года выросла по сравнению с 2020 годом до четырехлетнего максимум в 10%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По прогнозам Нацбанка, в дальнейшем цены будут расти не так стремительно.

Отмечается, что ускорение инфляции в 2021 году было общемировой тенденцией, обусловленной прежде всего быстрым восстановлением экономической активности после коронакризиса на фоне нарушений цепочек поставок, связанных с карантинными ограничениями. Это привело к подорожанию энергоносителей, сырья и комплектующих. Дополнительное давление на цены также обусловливало усиление мер борьбы с выбросами вредных веществ. Соответствующие глобальные факторы влияли и на ускорение инфляции в Украине.

Кроме того, инфляцию в Украине подпитывали и внутренние факторы - устойчивый потребительский спрос, который поддерживали рост доходов населения и улучшение потребительских настроений, а также увеличение производственных расходов, в частности на оплату труда.

Как отметили в НБУ, пик инфляции в стране пройден в сентябре 2021 года, а с октября она постепенно замедляется.

Отмечается, что снижению темпов роста потребительских цен способствовало укрепление гривны на протяжении большей части года, рекордные урожаи, ослабление ценового давления на отдельных мировых товарных рынках, административные ограничения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и усиление монетарной политики Нацбанка.

Сообщается, что Нацбанк будет продолжать придерживаться режима инфляционного таргетирования и применять монетарные инструменты для достижения среднесрочной инфляционной цели на уровне 5%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции.