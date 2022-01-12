Украина за год купила у Беларуси электроэнергии на 3,2 млрд

По состоянию на 12 января, заявленный импорт электроэнергии из Беларуси – 750 МВт-ч, что на 150 МВт-ч больше, чем импортировано накануне.

Стоимость электроэнергии, импортируемой из Беларуси в Украину за 2021 год и 11 дней января 2022 года, составила 3,19 млрд грн или $118 млн. Об этом сообщает Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА).

Отмечается, что по состоянию на 12 января, заявленный импорт электроэнергии из Беларуси – 750 МВт-ч, что на 150 МВт-ч больше, чем импортировано накануне.

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, однако с 1 ноября она утратила силу. После этого Укрэнерго начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей. Поставки электроэнергии из Беларуси возобновились с 6 ноября. В основном импорт производится в течение 23 или 24 часов в сутки. В ноябре коммерческий импорт на несколько дней останавливался.

Отмечается, что на декабрь доступ к пропускной способности межгосударственного пересечения для импорта электрической энергии из Беларуси выкупили четыре компании. Самую большую часть выкупила компания ТЭТ Групп. Она приобрела пересечение для импорта 400 МВт на 1-31 декабря, 400 МВт на 1-19 декабря, 400 МВт – на 27-31 декабря.

Ранее сообщалось, что Украина снова увеличит импорт электроэнергии из Беларуси.