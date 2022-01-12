Продлена энергопрограмма общин на границе с ВОТ

В течение 2022 года будет продолжаться внедрение энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры и в сервисных зонах контрольных пунктов въезда-выезда.

Правительство продлило социальную благотворительную программу по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин, граничащих с временно оккупированными территориями Украины. Решение принято на заседании 12 января, сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, в течение 2022 года будет продолжаться внедрение новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры и в сервисных зонах контрольных пунктов въезда-выезда.

Это позволит частично обеспечить общины источником автономного электропитания и уменьшить их энергозависимость, будет способствовать созданию новых рабочих мест, создаст условия для восстановления благосостояния и развития территориальных общин.

Предусматривается установка малых солнечных электростанций на крышах домов и сооружений, устройство на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования, а также обеспечение электрическими транспортными средствами для перевозки пассажиров.

Также расширена географию проекта - кроме подконтрольных территорий Донбасса и Луганщины, программа будет действовать в Херсонской области, граничащей с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Напомним, в 2021 году для реализации социальной благотворительной программы было определено 64 объекта, из которых 32 объекта расположены в Луганской и 32 - в Донецкой областях. Среди них – 8 детских садов, 19 учебных заведений, 6 врачебных заведений, 12 объектов социально-культурного назначения, 19 объектов инфраструктуры. В рамках этого проекта в декабре 2021 года в Донецкой и Луганской области было установилено 11 "умных" остановок общественного транспорта.

Ранее Кабмин определил цели Украины по энергоэффективности.