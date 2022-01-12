В Украине разрабатывают дронов-камикадзе

Барражирующие боеприпасы для БПЛА будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.

Конструкторское бюро Южное разрабатывает барражирующие боеприпасы для беспилотников. Об этом заявили на видеопрезентации бюро в среду, 12 января.

Дроны-камидкадзе будут применять современные схемы боевого использования. Их будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.

При этом такие дроны можно будет запускать с различных авиационных пилотируемых, а также и беспилотных платформ.

Планируется, что испытания дронов начнутся уже этой весной.

Напомним, что в Украине запустят производство тяжелых дронов Anka. Такие ударные беспилотники превышают Bayraktar по всем характеристикам, отметил спикер.

Также сообщалось, что Украина скоро получит новую партию Bayraktar. Анкара передаст Киеву в четыре раза больше ударных дронов, чем три года назад, утверждает Bloomberg.