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В Украине разрабатывают дронов-камикадзе
Барражирующие боеприпасы для БПЛА будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.
Конструкторское бюро Южное разрабатывает барражирующие боеприпасы для беспилотников. Об этом заявили на видеопрезентации бюро в среду, 12 января.
Дроны-камидкадзе будут применять современные схемы боевого использования. Их будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.
При этом такие дроны можно будет запускать с различных авиационных пилотируемых, а также и беспилотных платформ.
Планируется, что испытания дронов начнутся уже этой весной.Напомним, что в Украине запустят производство тяжелых дронов Anka. Такие ударные беспилотники превышают Bayraktar по всем характеристикам, отметил спикер.
Также сообщалось, что Украина скоро получит новую партию Bayraktar. Анкара передаст Киеву в четыре раза больше ударных дронов, чем три года назад, утверждает Bloomberg.
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