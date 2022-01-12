Сухопутные войска получили отремонтированные зенитные установки Шилка

ЗСУ-23-4 Шилка - это зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск.

Подразделениям Сухопутных войск Украины передана партия отремонтированных ЗСУ-23-4М Шилка. Об этом сообщает Укроборонпром.

Отмечается, что госпредприятие Балаклейский ремонтный завод вовремя и качественно выполнило капитальный ремонт техники

"После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - говорится в сообщении.

Как рассказал и.о. директора предприятия Александр Попов, контракт был выполнен в рамках гособоронзаказа в 2021 году, но часть работ были начаты за оборотные средства предприятия.

ЗСУ-23-4 Шилка - это зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 м/с на расстоянии до 2,5 тыс. м и высоте до 1,5 тыс. м, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2 тыс. м с места, с короткой остановки и в движении.