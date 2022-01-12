Киев и Оттава обсудили требования России по НАТО

Главы МИД обсудили шаги по сдерживанию РФ от новой волны агрессии в Европе, в частности последствия для Москвы в случае эскалации конфликта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 12 января, провел телефонный разговор с канадской коллегой Мелани Жоли, в ходе которого стороны обсудили переговоры России и НАТО, касающиеся Украины. Об этом сообщила пресс-служба отечественного МИД.

Так, во время беседы Жоли отметила неприемлемость требований РФ по предоставлению ей гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс и заявила о поддержке нашего государства на фоне наращивания российских войск возле украинской границы.

Также министры обсудили шаги по сдерживанию России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение "болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические и безопасностные меры".

Кроме того, во время переговоров Кулеба и Жоли коснулись таких важных вопросов, как дальнейшее развитие сотрудничества Украины и Канады в сфере безопасности и обороны и активизация взаимодействия для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания совета Россия-НАТО сообщил, что РФ призвала Альянс не предоставлять членство Украине и получила отказ.