Эстония готова предоставить Украине военную помощь - посол

Речь идет, в частности, о модульном госпитале эстонского производства, который можно оперативно собрать и разобрать.

Власти Эстонии планируют передать Украине оружие и современный полевой госпиталь для нужд украинской армии на Донбассе. Об этом рассказал посол Эстонии в Киеве Каимо Кууск в эфире телеканала Украина 24 в среду, 12 января.

"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - сказал дипломат.

Он уточнил, что упомянутый госпиталь произведен в Эстонии при финансировании Германии. Его особенность состоит в том, что его можно построить и разобрать за час.

Напомним, ранее в Минобороны Эстонии заявили, что рассматривают возможность предоставления Украине противотанкового вооружения, ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

До этого президент страны Алар Карис во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом выразил поддержку Киеву на фоне агрессивных действий России.