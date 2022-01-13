Ермак и Салливан провели переговоры по Нормандии

Контакт украинской и американской сторон состоялся в рамках регулярного диалога, отметил глава ОП.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 12 января, провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и пути ее решения, сообщил Ермак в Twitter.

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации", - написал глава ОП.

Также собеседники отметили важность дальнейшей работы "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Ценим неизменную поддержку США", - резюмировал Ермак.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выступает за использование любых форматов для контактов с Москвой, в том числе "Нормандии".

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас нет понимания относительно конкретной даты проведения "нормандской встречи".