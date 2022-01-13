В Monobank предупредили о новой схеме мошенничества

Неизвестные лица распространяют информацию, что банк якобы запустил собственную платформу для получения пассивного дохода.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что финучреждение не запускало никаких платформ для заработка денег и казино и предостерег клиентов от потери средств. Об этом он написал в Facebook в среду, 12 января.

Читайте также: В Украине еще один банк начал выплачивать "ковидную тысячу"

"В связи с многочисленными запросами хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких! Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", - призвал Гороховский.

По его словам, служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами уже работают над тем, чтобы остановить мошенников.

Также финансист отметил, что такие "бренды", как monopizza, monoтакси, мороженое Mono и ресторан в Тайланде Mono не имеют к Monobank никакого отношения.

Читайте также: Монобанк подаст в суд Лондона на Дмитрия Дубилета - детали

"Прошу бойкотировать такое неприкрытое воровство, а жуликам, если есть время и вдохновение, морочить голову, а вместо перевода денег, в конце, просто передавать "Привет от Михал Иваныча!", - посоветовал Гороховский.