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На Волыни из реки достали тело подростка
Предварительно, мальчик с друзьями играли на льду, и он упал в воду. Спасти ребенка не удалось.
В Волынской области во Владимир-Волынском районе в среду, 12 января, спасатели достали из реки Луга тело мальчика. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что тело ребенка подросткового возраста обнаружили в воде недалеко от села Заречье.
Как удалось установить правоохранителям, погибшим является 13-летний житель упомянутого села. Предварительно, он с друзьями играл на льду и упал в воду. Спасти его не удалось.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ст.115 УК). Выясняются все обстоятельства трагедии.
Напомним, в конце декабря в Херсонской области двое детей утонули в пруду, играя на тонком льду.
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