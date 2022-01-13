В Борисполе у россиянина изъяли радиоактивные часы

Доза излучения предмета превосходила допустимую норму в 100 раз, определили пограничники.

В аэропорту Борисполь пограничники во время проверки обнаружили у одного из пассажиров, который направлялся на рейс в Стамбул, радиоактивные часы. Об этом в среду, 12 января, сообщили в Госпогранслужбе.

Как указано, на ручную кладь мужчины, гражданина России, сработал стационарный комплекс Янтарь, с помощью которого отслеживается наличие радиоактивных материалов и предметов.

"Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. При этом доза излучения предмета превосходила допустимую норму в 100 раз", - говорится в сообщении.

Согласно установленному порядку таможни, часы были изъяты.

Напомним, ранее в морском торговом порту Херсона обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом, который прибыл из Полтавы.

До этого в лесу во Львовской области местные жители нашли металлический контейнер с радиоактивным Цезием-137. Находку намеревались утилизировать.