Украина сейчас не ведет непосредственную подготовку к агрессии РФ - Данилов

В СНБО не видят признаков того, что в ближайшие дни что-то может произойти на границе, и ситуация предсказуемая.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на данный момент не ведется подготовка к началу агрессивных военных действий со стороны России. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"В случае необходимости, у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет", - сказал Данилов.

При этом он заявил, что обществу сообщат, если начнется срочная подготовка.

"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

Данилов рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.

Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что готовы к агрессии России. Генсек Альянса сказал, что надеется на политическое урегулирование ситуации, но готов и к худшему сценарию развития событий.