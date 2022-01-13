На Киевщине горит большой склад с шинами

Площадь пожара составляет около тысячи метров. На месте работает 27 спасателей и семь единиц техники ГСЧС.

В Бородянке Киевской области произошел масштабный пожар в складском помещении с автомобильными шинами завода Борекс. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 08.00 площадь пожара в складском помещении в пгт Бородянка (внутри находятся использованные автомобильные шины) составляет около 1 тыс. кв. м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая, проблем с водоснабжением нет.

К тушению привлечены 27 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Днепропетровской области эвакуировали 700 человек при пожаре в лицее.

Накануне в Киеве произошел крупный пожар на Виноградаре. Там загорелся металлический ангар, пристроенный к двухэтажному зданию, где находится кондитерский цех.