Более 50 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID

Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек.

В Украине в среду, 12 января 2022 года, прививки от COVID-19 сделали 102 580 человек, а бустерную дозу вакцины получили 15 037 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. На данный момент в нашей стране уже 56 178 человек прошли ревакцинацию от коронавируса.

Прививку второй дозой COVID-вакцины за минувшие сутки получили 53 342 украинца. Дополнительную дозу вакцины получили 749 человек.

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Вакцинацию 12 января проводила 821 мобильная медицинская бригада, 3 343 пунктов вакцинации и 448 центров вакцинации населения.

Таким образом, всего с начала вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины уже получили 14 909 168 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 13 января 2022 года было подтверждено 3 727 034 случая СOVID-19. Выздоровели 3 537 826 человек, а 97 928 – умерли от осложнений.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/