Под Николаевом тяжелая фура утопила мост

Перегруженные фуры не первый раз портят этот мост

В поселке Пересадовка Николаевской области перегруженная фура утопила понтонный мост. Об этом пишет местное издание "Новости-N".

Читайте также: В Бразилии скала рухнула на катера с туристами

"В Пересадовке под Николаевом большегрузный автомобиль снова утопил понтонный мост — проезд заблокирован. Стоит отметить, что переправа уходит под воду регулярно, так как не выдерживает вес въезжающих на нее фур", - говорится в сообщении.

По информации издания, осенью прошлого года в Пересадовке началось строительство нового капитального моста, который должен заменить понтонную переправу. Закончить стройку планируют до конца текущего года.

Напомним, в Минске обрушился пешеходный мост. Пролет пешеходного моста в центре города рухнул ночью на проезжую часть, обошлось без жертв и пострадавших.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.