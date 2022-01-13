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Под Николаевом тяжелая фура утопила мост

Перегруженные фуры не первый раз портят этот мост
 |  Автор: Юрий Кобзар
Под Николаевом тяжелая фура утопила мост
Фура оказалась слишком тяжелой / novosti-n.org

В поселке Пересадовка Николаевской области перегруженная фура утопила понтонный мост. Об этом пишет местное издание "Новости-N".

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"В Пересадовке под Николаевом большегрузный автомобиль снова утопил понтонный мост — проезд заблокирован. Стоит отметить, что переправа уходит под воду регулярно, так как не выдерживает вес въезжающих на нее фур", - говорится в сообщении.

По информации издания, осенью прошлого года в Пересадовке началось строительство нового капитального моста, который должен заменить понтонную переправу. Закончить стройку планируют до конца текущего года.

Напомним, в Минске обрушился пешеходный мост. Пролет пешеходного моста в центре города рухнул ночью на проезжую часть, обошлось без жертв и пострадавших.

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