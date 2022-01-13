Смертельное ДТП под Харьковом: стало известно о состоянии детей

Двое пострадавших детей живы, однако им нужно длительное серьезное лечение и реабилитация.

| Автор: Шароди Диана

12 января на кольцевой дороге Харькова произошла авария, в которой погибло три человек. Двое детей выжили и остались сиротами.

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В пресс-службе Харьковского горсовета рассказали о состоянии детей.

Сообщается, что оба ребенка сейчас находятся в тяжелом состоянии. Около больницы, где они находятся, дежурят бабушки. У мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра. У девочки - переломы обоих бедер. 12 января обоим пострадавшим сделали операции. Мальчику удалили селезенку.

Родители трехлетнего мальчика и трехлетней девочки погибли в этой аварии. Родственники уже планируют оформить опеку над осиротевшими детьми.

"Это дети из харьковской семьи, они живут по ул. Натальи Ужвий. У них две бабушки, которые дежурят сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им разрешено там находиться",

— рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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Напомним, 12 января, примерно в 08:50 на кольцевой дороге Харькова произошла авария. В результате на месте происшествия погибли оба водителя, а также пассажирка такси. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух трехлетних детей, которые находились в автомобиле Camry. Сейчас врачи борются за их жизнь.