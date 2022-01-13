Замначальника отдела Офиса Генпрокурора разоблачили в мошенничестве

Он пытался, по версии досудебного следствия, мошенническим путем присвоить 150 тысяч долларов.

Детективы НАБУ разоблачили начальника одного из отделов Офиса Генпрокурора и его сообщника в мошенничестве на 150 тысяч долларов. Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении, проинформировала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным досудебного следствия, заместитель начальника отдела Офиса Генпрокурора предложил предпринимателю за вознаграждение помочь с закрытием уголовного производства, процессуальное руководство в котором осуществляли прокуроры Офиса Генпрокурора, а следствие – ГФС. Он также обещал помочь вернуть изъятое имущество: компьютерную технику и автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

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Вначале прокурор заявил бизнесмену, что нужно 100 тысяч долларов, которые якобы он передаст руководству Офиса Генпрокурора, чтобы закрыть уголовное дело. Затем с бизнесмена потребовали 150 тысяч долларов. К преступлению заместитель начальника отдела Офиса Генпрокурора привлек посредника.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители при получении взятки в размере 30 тысяч долларов задержали начальника Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Украины, а также посредника.

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