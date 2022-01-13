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Украинский спутник "Сич-2-30" успешно запустили в космос

В 20:15 по Киеву спутник должен выйти на связь
 |  Автор: Юрий Кобзар
Украинский спутник "Сич-2-30" успешно запустили в космос
Украинский спутник улетел в ракете Илона Маска / facebook.com/spacenewsx

Ракета-носитель "Falcon 9" американской компании SpaceX успешно вывела в космос украинский спутник "Сич-2-30". Как сообщает пресс-служба компании, первая ступень ракеты уже приземлилась на специальную платформу.

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Старт ракеты состоялся в 17:25 по киевскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже через десять минут отработанная первая ступень ракеты успешно приземлилась, а вся остальная конструкция продолжила подъем.

Согласно полетному плану, спутник должны отстыковать и выпустить в космическое пространство на высоте 500 километров в 18:48 по киевскому времени. А уже в 20:15 аппарат, пролетая над территорией Украины, установит связь с наземной инфраструктурой.

Напомним, спутник "Сич-2-30" – первый украинский космический аппарат, построенный для нужд независимой Украины. Его будут использовать для гражданских задач государства.

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