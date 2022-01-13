- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Украинский спутник "Сич-2-30" успешно запустили в космос
Ракета-носитель "Falcon 9" американской компании SpaceX успешно вывела в космос украинский спутник "Сич-2-30". Как сообщает пресс-служба компании, первая ступень ракеты уже приземлилась на специальную платформу.
Читайте также: Россия может сбить украинский спутник "Сич", - НИСИ
Старт ракеты состоялся в 17:25 по киевскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже через десять минут отработанная первая ступень ракеты успешно приземлилась, а вся остальная конструкция продолжила подъем.
Согласно полетному плану, спутник должны отстыковать и выпустить в космическое пространство на высоте 500 километров в 18:48 по киевскому времени. А уже в 20:15 аппарат, пролетая над территорией Украины, установит связь с наземной инфраструктурой.
Liftoff! pic.twitter.com/CwfVc9Zyjg— SpaceX (@SpaceX) January 13, 2022
Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/XUQWHtB7kJ— SpaceX (@SpaceX) January 13, 2022
Напомним, спутник "Сич-2-30" – первый украинский космический аппарат, построенный для нужд независимой Украины. Его будут использовать для гражданских задач государства.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.