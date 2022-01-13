В Украине хотят наказать телеканалы за российский контент на Новый год

Украинское общество "пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, которое считает, что советчина до сих пор в голове у зрителей", заявили в Нацсовете.

Нацсовет по ТВ и радиовещанию провел мониторинг контента на украинских телеканалах за 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 13 января.

Теперь Нацсовет планирует наказать вещателей за чрезмерное количество российских и советских фильмов.

"Общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, которое считает, что советчина до сих пор в голове у зрителей", - заявила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоязычного наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников. И это позиция не только Нацсовета и общества. Столько недовольство зрителей и жалоб мы уже давно не получали. И тут, наверное, вопрос, зачем все это было? И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться "скармливать" им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент", - подчеркнул член Нацсовета Максим Оноприенко.

Самые высокие рейтинги просмотров в новогоднюю ночь имели телеканалы 1+1 и Украина, транслировавшие медиапродукты собственного производства. При этом самая большая часть советского кино была на телеканалах СТБ и Интер.

Напомним, что Нацсовет по телевещанию грозит санкциями за фейки о коронавирусе. Регулятор призывает вещателей тщательно проверять источники информации и не распространять фейковый контент о COVID-19.

Также сообщалось, что YouTube заблокировал новый канал RT на немецком языке в день запуска. Новый круглосуточный канал на немецком языке со студиями в Москве и Берлине должен транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.