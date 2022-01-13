Транзит нефти через Украину сократился на 3,2%

При этом Укртранснафта транспортировала на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины самый большой объем нефти за последние десять лет - 3 млн тонн.

В январе-декабре 2021 года Укртранснафта сократила объем транспортируемой нефти в страны Восточной Европы на 3,2% по сравнению с 2020 годом - до 12,7 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом Укртранснафта транспортировала на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины самый большой объем нефти за последние десять лет - 3 млн тонн. Это на 15% больше в сравнении с 2020 годом.

Общий объем транспортировки нефти в 2021 году составил 15,7 млн тонн. Это на 0,2% меньше по сравнению с 2020 годом.

Ранее сообщалось, что Украина резко сократила импорт нефти в 2021 году.