Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Черновцах

Задержанным оказался 22-летний житель города Черновцы. Мужчина выстрелил в потерпевшего из неустановленного оружия.

Правоохранители задержали мужчину, который в четверг, 13 января, устроил стрельбу в Черновцах и ранил человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция установила маршрут побега стрелка и уже через 20 минут он был задержан на выезде из города.

Правоохранители остановили автомобиль, в котором преступник ехал вместе со знакомым.

Задержанным оказался 22-летний житель города Черновцы. Мужчина выстрелил в потерпевшего из неустановленного оружия, в результате чего последний получил травматическое ранение глаза.

Следователи полиции внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст.15 УКУ - покушение на уголовное правонарушение и ст.115 - преднамеренное убийство.