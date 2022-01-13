Глава Пентагона созвонился с Резниковым

Стороны затронули вопрос наращивания Россией военной мощи у границ Украины и выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.

В четверг, 13 января, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Ллойд Остина заверил в непоколебимой поддержке Украины со стороны США.

Стороны затронули вопрос наращивания Россией военной мощи у границ Украины.

Главы оборонных ведомств Украины и США выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и договорились о продолжении тесной координации.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года, не афишируя, предоставила Украине дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов.