Азербайджан открыл воздушные границы для украинцев

Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения. Теперь украинцы могут летать в страну.

В Азербайджане отменили ограничения и открыли небо для украинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте МИД Украины, вакцинированным от коронавируса украинцам во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить на пограничном пункте Азербайджана документ о получении полного курса прививки. Также нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.

Ранее сообщалось, что Германия облегчила правила въезда из Украины.