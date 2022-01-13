Со спутником Сич-2-30 установлена устойчивая связь - Зеленский

Данные, полученные благодаря Сич-2-30, будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны.

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником Сич-2-30, который сегодня был выведен на космическую орбиту. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Данные, полученные благодаря Сич-2-30, будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того, наш спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus, - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский следил за запуском на орбиту украинского спутника Сич-2-30, состоявшегося с пусковой площадки на мысе Канаверал в штате Флорида (США).