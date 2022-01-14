Сайт МОН Украины взломали неизвестные

На портале министерства разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на пятницу, 14 января, взломали неизвестные. Об этом информирует TСН.ua.

Так, на странице на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

Ниже киберпреступники обнародовали сообщение, в котором утверждается, что все личные данные украинцев якобы были загружены в общую Сеть.

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего, - говорится в сообщении. - Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Напомним, власти США направили в Украину группу специалистов по кибербезопасности для защиты от возможных российских кибератак.