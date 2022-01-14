Число взломанных госсайтов Украины выросло

К атакованному хакерами сайту Минобразования добавились взломанные сайты МИД, ГСЧС и Кабмина.

В ночь на пятницу, 14 января, произошла глобальная хакерская атака на сайты украинского правительства. Взломаны сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров.

На стартовой странице МИД присутствует объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Официальная информация появилась на странице Facebook Министерства образования и науки.

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - указано в сообщении.

Отмечается, что над устранением проблемы работает киберполиция.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт Министерства образования. На портале министерства разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

Напомним, в прошлом месяце на органы госвласти Украины было совершено почти 60 кибератак. Все они были нейтрализованы.