Янукович подал еще один иск в ОАСК

Об этом сообщила представительница Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Окружной административный суд Киева открыл второе производство по иску бывшего президента Виктора Януковича. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представительница Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, Янукович требует суд признать у парламента отсутствия полномочий лишать звания президента в иной способ, кроме как путем импичмента.

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Совгиря подчеркнула, что Окружной административный суд г. Киева уже назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. Это значит, что иск могут рассмотреть в любой момент.

Напомним, ранее ОАСК уже открыл одно дело по иску Януковича к Верховной Раде, который зарегистрировали 6 декабря 2021 года. Бывший президент просит суд установить отсутствие у ВР полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины. Рассмотрение этого иска назначено на 16 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что следователи ГБР сообщили о новом подозрении Януковичу. Теперь ему еще инкриминируют создание и управление организованной преступной группой.

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