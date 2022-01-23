Украина оценила отставку главы ВМС ФРГ из-за Крыма

Посол указал, что слова немецкого вице-адмирала "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок".

Украина приветствует отставку вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха с поста главы Военно-морских сил Германии после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом заявил Die Welt посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Мы приветствуем тот факт, что господин Шенбах подал в отставку", - заявил украинский дипломат.

Мельник добавил, что заявление Шенбаха в значительной мере поставило под сомнение авторитет и надежность Германии, причем не только для Украины.

Посол указал, что его слова "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок", отметив, что произошедшее напомнило гражданам Украины "снисходительное отношение" во время нацистской оккупации страны.

МИД Украины вскоре после заявления Шенбаха вызвал посла ФРГ Анку Фельдгузен, ей также выразили "глубокое разочарование" из-за позиции Берлина о непредоставлении Киеву оборонного оружия. Шенбах затем попросил немедленно освободить его от занимаемой должности, глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт приняла его прошение. В ведомстве отметили, что заявления вице-адмирала не отражают официальную позицию министерства.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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