На Донбассе боевики три раза обстреляли позиции ВСУ

Боевики использовали минометы калибра 82 мм и гранатометы.

За минувшие сутки, 22 января 2022 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 3 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле населенных пунктов Травневое и Водяное. Они использовали минометы калибра 82 мм и различные гранатометы. Кроме того, боевики сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-25.

Один украинский военнослужащий получил боевую травму. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

С начала текущих суток, 23 января, и по состоянию на 07:00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 4 раза обстреляли позиции ВСУ. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, заставив боевиков прекратить обстрелы.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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