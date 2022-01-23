В Украине за день более 15 тысяч новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,8 млн случаев коронавируса.

В Украине в субботу, 22 января, медики зафиксировали 15 444 новых случая COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 86 человек умерли от осложнений.

Состояние здоровья 2 774 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

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Больше всего новых случаев болезни в субботу зафиксировали во Львовской области (2170), Ивано-Франковской области (1704), и Сумской области (1469). Меньше всего – в Луганской (35) и Запорожской (61) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 857 455 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 582 908 человек (2 030 – за минувшие сутки), а 99 215 – умерли от осложнений (86 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 457 249 человек.

Вакцинацию 22 января в нашей стране проводили 424 мобильные медицинские бригады, 2 425 пунктов вакцинации и 452 центра вакцинации населения.

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Напомним, с понедельника, 24 января, некоторые украинцы смогут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/