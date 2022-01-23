Мураев ответил на данные о роли в "заговоре РФ"

Экс-нардеп заверил, что ему запрещен въезд в Россию и он не поддерживает связи с российской стороной.

Бывший народный депутат Евгений Мураев прокомментировал данные, что российские власти рассматривают его в качестве контролируемого лидера Украины, которого поставят путем госпереворота. Об этом он рассказал УП 23 января.

Экс-нардеп заверил, что ему запрещен въезд в Россию и он не поддерживает связи с российской стороной.

"Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию... Вы можете посмотреть изложенную мною программу - у нас с ними разное видение развития страны. Украина должна быть сильным и суверенным государством. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами", - сказал он.

Как напоминает издание, по мнению Мураева, Украина должна вернуть свой нейтральный внеблоковый статус, "навсегда освободившись от внешнего управления". Он также считает, что ассоциацию с ЕС следует пересмотреть "в пользу Украины или вообще отказаться от нее".

При этом войну на Донбассе он называет "гражданским конфликтом", а Революцию достоинства - "государственным переворотом".

Ранее сообщалось, что Великобритания введет санкции в отношении России не только в случае вторжения на территорию Украины, но и в случае установления Москвой "марионеточного режима" в Киеве.