Украинцы надолго запомнят отказ Германии поставлять оружие, - Кулеба

Политика Германии заключается в том, чтобы не поставлять вооружение летального воздействия в те регионы, где ведется конфликт.

Украина разочарована тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку ей оборонительных вооружений. Украинцы будут помнить об этом десятилетиями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации… Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно", - сказал Кулеба.

Читайте также: Это была ошибка: глава ВМС Германии объяснил свои слова о Крыме

Ранее министр обороны Германии Кристины Ламбрехт сказала, что политика Германии заключается в том, чтобы не поставлять вооружение летального воздействия в те регионы, где ведется конфликт. Тем не менее, это не значит, что Германия вовсе отказывается от поддержки Украины.

Напомним, Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт бывшего оружия Бундесвера в Украину. Речь, в частности, шла про гаубицы Д-30.

Читайте также: Глава ВМС Германии подал в отставку - СМИ

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.