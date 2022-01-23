На Закарпатье пятерых туристов накрыла лавина

Это произошло в районе метеостанции Плай в Мукачевском районе.

Сегодня, 23 января, в Закарпатской области пятерых туристов накрыла лавина. Один турист пострадал, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Служба спасения получила сообщение о том, что около метеостанции Плай в Мукачевском районе на группу группа туристов из 9 человек сошла лавина, в 11:31. На место происшествия немедленно направили 10 спасателей и 3 единицы техники.

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Туристы откопались самостоятельно. Но один из них пострадал и нуждался в транспортировке.

Между тем, 23 и 24 января на высокогорье Закарпатской области будет значительная лавиноопасность (III уровень опасности). Туристов простят не ходить в горы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области во время восхождения на гору Говерла сорвались три человека. В результате падения погибла 57-летняя женщина, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина получили травмы. Все они жители Одесской области. Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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