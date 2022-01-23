На Банковой отреагировали на данные о перевороте

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб пообещал ввести экономические санкции против Кремля как в случае вторжения в Украину, так и из-за вмешательства во внутреннюю политику.

К информации о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине, пророссийское правительство во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым следует отнестись серьезно, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters.

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Он рассказал агентству, что среди украинцев есть сомнения в том, не был бы Мураев "слишком смешной фигурой", избранной Кремлем для того, чтобы возглавить Украину.

В то же время Подоляк подчеркнул, что ранее Россия уже поддерживала "второстепенных фигур" на руководящих должностях в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Поэтому "нужно как можно серьезнее отнестись к этой информации", — сказал советник главы Офиса президента.

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Напомним, что в ночь на 23 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что руководство Кремля рассматривает вариант с установлением в Киеве пророссийского правительства во главе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым.

В ведомстве также отметили, что в рамках этого вопроса спецслужбы РФ работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Николай Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.