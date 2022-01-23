На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики использовали артиллерию, минометы и гранатометы.

С начала текущих суток, 23 января 2022 года, и по состоянию на 17:00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли ВСУ возле населенных пунктов Попасная, Катериновка, Новозвановка и Водяное. Они использовали артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

Никто из украинских военнослужащих не погиб и не пострадал. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, заставив боевиков прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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