Румыния готовится принимать беженцев из Украины

Местные власти Румынии готовятся предоставить гуманитарную помощь украинцам, в случае нового нападения России на Украину.

Глава Минобороны Румынии Василе Дынку заявил, что страна готовится принять беженцев. Они могут прибыть в Румынию из Украины в случае открытого вторжения России.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины). Это гуманитарная обязанность", - заявил Динку в эфире телеканала Digi24.

При этом он отметил, что не стоит ожидать открытого вторжения РФ.

"Экономическая война, экономическая блокада в условиях конфликта могут возникнуть, но, так сказать, "горячей" войны мы не ожидаем", - подчеркнул министр.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки не будут вводить превентивные санкции против России из-за наращивания российских войск у границ Украины.