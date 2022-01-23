Утечки данных из Дії не было - киберполиция

Информация о возможной утечке данных из портала Дія начала распространяться после того, как пользователь на одном из интернет-форумов опубликовал объявление о продаже базы данных.

В Нацполиции заявляют, что информация об утечке данных из портала Дія не соответствует действительности.

"Подобные информационные фейки не что иное как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве", - говорится в заявлении департамента киберполиции Нацполиции.

В киберполиции напомнили, что информация о возможной утечке данных из портала Дія начала распространяться после того, как пользователь на одном из интернет-форумов опубликовал объявление о продаже базы данных. Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января.

"Впрочем, информация о взломе портале Дія не соответствует действительности", - подчеркнули в полиции.

Там заявили, что Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз с любых ресурсов.

Напомним, что в ночь на 14 января на Украину была совершена кибератака, вследствие которой из строя вышли около 70 правительственных и региональных сайтов.