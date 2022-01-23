- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Зеленский записал видеообращение к олимпийцам
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал удачи украинским спортсменам, которые 23 января отправились на зимние Олимпийские игры в Пекине.
"Наши олимпийцы, удачи вам на зимних Играх в Китае. За вас будет болеть вся Украина", — подписал Зеленский пост в Instagram.
В видео он обратился к украинским спортсменам и подчеркнул, что за них будет болеть каждый украинец, ведь Украина — это одна большая семья.
"На правах "родственника“, хочу вам пожелать не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу и обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина", — добавил президент.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В столице Китая более трех тысяч спортсменов разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.