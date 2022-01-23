Зеленский записал видеообращение к олимпийцам

В видео он обратился к украинским спортсменам, которые отправляются на зимние Олимпийские игры и подчеркнул, что за них будет болеть каждый украинец, ведь Украина — это одна большая семья.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал удачи украинским спортсменам, которые 23 января отправились на зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Наши олимпийцы, удачи вам на зимних Играх в Китае. За вас будет болеть вся Украина", — подписал Зеленский пост в Instagram.

В видео он обратился к украинским спортсменам и подчеркнул, что за них будет болеть каждый украинец, ведь Украина — это одна большая семья.

"На правах "родственника“, хочу вам пожелать не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу и обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина", — добавил президент.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В столице Китая более трех тысяч спортсменов разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.