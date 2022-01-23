В Украину прибыла вторая партия оружия из США

Самолет с более 80 тоннами летального оружия приземлился в киевском аэропорту. В Минобороны показали фото.

В Киеве приземлился самолет с американским оружием / twitter.com/oleksiireznikov

Вторая партия военной помощи от США прибыла в Украину. Об этом вечером в воскресенье, 23 января, сообщил министра обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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По его словам, Штаты передали Вооруженным силам Украины более 80 тонн вооружения.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!", - написал Резников.

Тем временем, в Пентагоне показали, какое оружие США передали Украине. Партия вооружений содержит ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM). Соответствующие фото опубликовал портал минобороны США DVIDS.

На фото военные и гражданские сотрудники 436 эскадрильи воздушной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оснащение для отправки в Украину в рамках зарубежной военной миссии.