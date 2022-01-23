На Закарпатье завершили спасательную операцию после схождения лавины

Спасатели доставили туристов с полонины в село Гукливый, пострадавший турист самостоятельно обратится к медикам.

В Закарпатье спасатели спустили с полонины Боржава группу туристов, которых в воскресенье накрыло лавиной вблизи поселка Воловец на склоне горы Плай в Закарпатской области в село Гукливый. Об этом вечером в воскресенье, 23 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что травмированный турист самостоятельно обратится в медучреждение.

"В 18:45 спасателями ГСЧС из горной долины Боржава (склон г. Плай) доставлены в с. Гукливый 9 туристов (из них 1 травмирован, который самостоятельно обратится в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное.)", – говорится в сообщении.