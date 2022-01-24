Под Одессой со вскрытыми венами нашли тело чиновника - соцсети

Тело мужчины с порезанными венами нашли на водительском сидении в автомобиле Volkswagen. Рядом лежали окровавленные ножницы.

В районе села Нерубайское под Одессой обнаружен мертвым начальник Главного управления Госгеокадастра в Одесской области Дмитрий Кукол. Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что его тело с порезанными венами нашли на водительском сидении в автомобиле Volkswagen. Рядом лежали окровавленные ножницы.

Мужчина был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области – начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

В полиции ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина бросился под поезд. Ему оторвало голову. По словам машиниста, погибший внезапно бросился под колеса состава, и затормозить он не успел.

За несколько дней до этого стало известно, что в Одессе иностранец пытался вскрыть себе вены в аэропорту.