Госдеп разрешил своим дипломатам покинуть Украину

Сотрудники дипведомства могут самостоятельно принимать решение по этому поводу. В то же время членам их семей приказали выехать из страны.

Госдепартамент США в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный отъезд своих госслужащих из посольства в Киеве и приказал уехать членам их семей. Об этом сообщили в посольстве США в Киеве.

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"Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статус распоряжения об отъезде будет пересмотрен не позднее 30 дней.

Разрешение на выезд дипмиссии в Украине было принято, "как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".

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В посольстве отметили, что проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируют свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию.

"Посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Решение об отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", - сообщает посольство США.

Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины".

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"Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в столь непредсказуемой ситуации", - сообщили в посольстве.

Там также подчеркнули, что непреклонная поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается крепче, чем когда-либо.