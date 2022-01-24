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Темп COVID-вакцинации снизился до 22 тысяч
В Украине за прошедшие сутки сделали 22 541 прививку против коронавируса COVID-19. Из них более 5 000 оказались бустерными, сообщает Минздрав в понедельник, 24 января.
Кроме того, в воскресенье первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835, дополнительную дозу ввели для 87 человек.
Прививки проводили 348 мобильных бригад по иммунизации, 1 895 пунктов прививок и 419 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer– 16 032. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac– 3 215, Moderna– 2 845 и AstraZeneca– 449.
Темпы COVID-вакцинации замедлились в четыре раза по сравнению с пятницей, когда прививки получили свыше 90 тысяч человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили две дозы – 14 466 084, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.
Ранее в Минздраве назвали количество имеющихся доз COVID-вакцины в Украине. Большинство из них были поставлены через механизм COVAX.