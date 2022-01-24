Темп COVID-вакцинации снизился до 22 тысяч

С начала вакцинальной кампании проведено около 30 млн прививок. Из них свыше 200 тысяч бустерные.

В Украине за прошедшие сутки сделали 22 541 прививку против коронавируса COVID-19. Из них более 5 000 оказались бустерными, сообщает Минздрав в понедельник, 24 января.

Кроме того, в воскресенье первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835, дополнительную дозу ввели для 87 человек.

Прививки проводили 348 мобильных бригад по иммунизации, 1 895 пунктов прививок и 419 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer– 16 032. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac– 3 215, Moderna– 2 845 и AstraZeneca– 449.

Темпы COVID-вакцинации замедлились в четыре раза по сравнению с пятницей, когда прививки получили свыше 90 тысяч человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили две дозы – 14 466 084, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

Ранее в Минздраве назвали количество имеющихся доз COVID-вакцины в Украине. Большинство из них были поставлены через механизм COVAX.