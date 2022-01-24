В Карпатах температура опустилась до -23°С

На горе Поп Иван Черногорский зафиксировано значительное понижение температуры, дует сильный северный ветер.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 23 градусов ниже нуля. Порывы ветра – 10 метров в секунду. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:10, 24 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северный, 10-11 м/с, температура воздуха -23°С", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее о морозах до -28°С на Буковине сообщалось 13 января. Такая температура была зафиксирована селе Верхний Яловец.

Добавим, под Мариуполем замерз обнаженный бегун, мимо которого проехала полиция. Патрульные поинтересовались у мужчины все ли с ним в порядке, а потом просто уехали. На следующий день его обнаружили мертвым.