Прогноз погоды на неделю: Украину накроют морозы и снег

В Украину пришли морозы, температура в регионах опустится до 18 градусов ниже ноля.

| Автор: Шароди Диана

В ночь с 24 на 25 января ожидается заморозки до -12…-17 градусов.

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Об этом сообщает народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбук.

По данным Диденко, самой холодной будет температура завтра в западных областях.

"Так как ночь ожидается самой холодной среди всех регионов, -12-17 градусов (карта), а завтрашний день – самым теплым, 0, -5 градусов. Вот такой значительный суточный контраст!",

— пишет Наталка Диденко.

В большинстве регионов Украины с 25 января ожидается от -7 до -10, на западе местами от -10 до -18. При этом уже днем 25 января в большинстве областей прогнозируется от -2 до -4.

В Украину идут морозы / facebook.com/tala.didenko

Во вторник, снег ожидается в Карпатах, местами на востоке страны. В Киеве завтра ночью от -9 до -11, днем ​​от -5 до -7, ветер 5-10 м/с.

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Напомним, в Украину с 22 января придут снегопадыи резкое похолодание. Еще днем ранее синоптики давали положительный прогноз на выходные, и сообщали о возможном потеплении, но уже сегодня Украину накрывает антициклон.